クマが目撃されたのは紋別市南が丘町7丁目の道道です。2026年6月8日午前1時ごろ、道道を北方向に車で走行中の男性が、反対車線の歩道に体長約1mのクマが1頭いるのを目撃しました警察によりますと、クマは車と同じ方向に走り出し、約1kmに渡って車と並走したということです。野球場付近で、クマが海側に移動したため、男性は警察に「野球場辺りにクマがいます」と通報しました。付近は住宅街ですが、これまでに新たな目撃情報などは