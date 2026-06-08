◆米大リーグドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１０連戦ラストの試合で、７点を追う７回先頭で迎えた第４打席で三塁への内野安打をマークした。これで６月は出場６試合で５度目のマルチ安打。打率を３割３厘に上げた。左腕ポメランツに対して１ボール２ストラ