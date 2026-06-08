モデルで女優の新川優愛の横顔ショットが、注目を集めている。新川は８日までに自身のインスタグラムで「『ぐ〜たくさん』ありがとうございました」と記すと、チェックのトップスに白のシアーロングスリーブをかさね、パンツをあわせたコーデを披露。横顔を見せたアップショットや全身ショットを載せた。この投稿にはファンからは「横顔めっちゃ綺麗〜」「超カワイイ」「素敵です」「横顔も女神」などのコメントが寄せられて