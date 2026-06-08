◆米大リーグブルージェイズ６―４オリオールズ（７日、カナダ・トロント＝ロジャースセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は本拠地のオリオールズ戦、「７番・三塁」で先発出場。２−４で迎えた６回２死二塁の第３打席に左前適時打を放つなど、４打席１安打１打点１得点１三振で、打率は２割３分５厘を維持した。岡本は６試合連続安打、続くヒメネスの右翼線二塁打で同点のホームに生還。チームは今季１０度目の