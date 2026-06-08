第２８回東京ジャンプステークス・ＪＧ３は６月１３日、東京競馬場の芝３１１０メートルで行われる。ジューンベロシティ（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロア）は２３年から当レースを３連覇中。秋に行われる東京ハイジャンプも２連覇中と東京障害コースとの相性は抜群だ。今年で８歳を迎えたが、前走の小倉ジャンプステークスは勝負どころで厳しいプレッシャーを受けながら２着と崩れず、３着には４馬身差。年齢に