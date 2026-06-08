◆新日本プロレス「ＢＥＳＴＯＦＴＨＥＳＵＰＥＲＪｒ．３３」（７日、東京・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた）観衆３９６９人（満員）新日本プロレスは７日、東京・ＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）で「ＢＥＳＴＯＦＴＨＥＳＵＰＥＲＪｒ．３３」を開催した。メインイベントの「ＢＯＳＪ」決勝戦で昨年の覇者・藤田晃生とＹＯＨが対戦した。昨年と同じカードととなった決勝