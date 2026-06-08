タレントでモデルのアンミカ（54）が8日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「面白かった番組の衣装たち！」と書き出したアンミカ。さまざまな番組衣装をアップした。「日本テレビ【クイズフェス2026春〜豪華芸能人がTORE＆マジカルに挑戦】」と紹介。「小学生の頃に林間学校で、いたずらで胸の前で手を組まれたら、朝まで同じ寝相だったことから【ツタンカーメン】と呼ばれていたことがありました笑」と