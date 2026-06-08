2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。地味すぎる業務に耐えられない製造業のクライアントで、印象的なケースがありました。海外向けの商品も作っている会社での出来事です。新卒で元気なエネルギッシュ系女子が入社してきたのですが、