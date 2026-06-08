毎月親へ仕送りをしていると「せめて税金面で優遇を受けられないか」と考えるのは自然なことでしょう。ですが、税法上の扶養は、仕送り額の多さだけでは決まりません。 そこで今回は、母親に仕送りをしている人が、その母親を扶養に入れた場合の税金面、特に所得税におけるメリットを解説します。 仕送りしている親を扶養に入れるための条件とは？ 仕送りしている親を扶養に入れ、所得税の控除を受けること自体は