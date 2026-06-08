人気ダンサーのHoney Jがバリ島で健康美を披露した。Honey Jは6月2日にインスタグラムを更新。【写真】「性行為じゃん」で炎上、Honey Jのスイムウェア姿イン・ドネシアはバリ島での旅行中に撮影した数枚の写真を投稿した。公開された写真のHoney Jは、エキゾチックな海岸を背景にゼブラ柄のワンピースを身にまとい、リラックスした大人の雰囲気を醸し出している。さらに、様々なスタイルのスイムウェア姿も公開。室内で撮影された