タレントの王林（28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットをアップした。「さむかりし頃のおもいでたち」と書き出した王林。絵文字や言葉で思い出をつづって当時の写真をアップした。「ゲレンデがとけるほど恋したい」と添えて雪の中でのキュートな自撮りも披露。ファンからは「とんでもない可愛さにどハマりしてます」「マジで美女や！」「いい女」「大胆にしてこんなにも華やか」「超絶最高に綺麗」な