サッカーのW杯北中米大会（11日開幕）に出場するイングランド代表のベースキャンプ地、米ミズーリ州カンザスシティーで6日に銃撃事件が発生し、9人が負傷した。ロイター通信によると、銃撃事件が起きたのはイングランド代表がトレーニングを行う施設から約6.4キロの場所。地元警察によると事件は6日早朝に発生し、負傷した9人は病院へ搬送されて命に別状はないものの、逃走した容疑者は逮捕されていないという。イングランド