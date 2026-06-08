中国が保有する核弾頭の数が去年より20発増加したと、スウェーデンの研究機関が発表しました。ストックホルム国際平和研究所は8日、世界の核兵器に関する報告書を公表しました。報告書によりますと、今年1月の時点で、世界の核弾頭の数は推計で1万2187発でした。このうち、およそ9745発が実戦で使用できる軍事備蓄として保有されていて、前年よりおよそ130発増加しました。核弾頭の全体数は減少傾向にあるものの、これはアメリカと