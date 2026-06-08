2026年6月5日、韓国メディア・アジア経済は、「K-ソースが世界中の消費者の味覚を魅了し、今年の輸出額は過去最高を更新する見通しとなっている」と伝えた。コチュジャン（唐辛子みそ）、テンジャン（みそ）、しょうゆなどの伝統的な韓国調味料に加え、ブルダックやトッポッキ用のソースなど、韓国特有の辛味とうま味を持つソースが世界市場で人気を集めているという。関税庁の輸出入貿易統計によると、1〜4月のソース類輸出額は1