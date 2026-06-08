全長4.3m！ 日産の“小さなSUV”「新型カイト」に反響殺到！日本の道路事情にマッチすることで、幅広い層から支持を集めている「コンパクトSUV」。しかしその一方で、先進技術の搭載による車両価格の上昇に伴って、手軽に購入できる選択肢が減りつつあるという課題も存在。【画像】超カッコイイ！ これが日産の「新型カイト」です！（22枚）そんななか、日産のブラジル法人がラテンアメリカ市場に向けて展開する“ある新型SU