デザイン刷新＆5速MT設定！三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月28日、軽商用バン「ミニキャブバン」の一部改良モデルを発表しました。同日に発売しています。どのように進化したのでしょうか。ミニキャブは1966年に初代が登場したロングセラー軽自動車です。2014年に終売した6代目までは三菱が自社製造していたものでしたが、7代目からはスズキ「エブリイ」のOEMとなっています。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ こ