バッファローグループでデータ復旧・データ消去ソリューションを提供するアドバンスデザイン（ADC）のオフィス向けデジタルメディアシュレッダー『Kobra Digital-Pro』。 （関連：【画像】シュレッダーにかけるのは紙だけではない時代に） 本製品は、SSDやスマートフォン、光ディスク、USBメモリといった多彩な電子機器媒体を、その場で粉砕処理できるデジタルメディアシュ