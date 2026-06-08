殿堂入りの名投手スモルツ氏が大谷を絶賛「最も偉大な選手」ドジャースの大谷翔平投手が、かつてメジャーを席巻した伝説のマルチアスリートたちを超える「史上最高」の評価を手にした。通算213勝、154セーブを挙げ殿堂入りを果たしているジョン・スモルツ氏が、米スポーツ局「FOXスポーツ」のアナリストを務めるベン・バーランダー氏のポッドキャスト番組「Flippin’ Bats with Ben Verlander」にリモート出演。異次元の活躍を続