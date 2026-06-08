ソフトバンク育成モレノが鮮やかな守備を披露ソフトバンクの育成、ジョナサン・モレノ内野手が6日、広島とのファーム公式戦（タマスタ筑後）で鮮やかな守備を披露し、ファンを驚かせた。見せ場は2回2死三塁。末包の放った三遊間への深い打球に反応すると、スライディングしながら逆シングルで捕球。そのまま一塁へ強肩を披露し、打者走者をアウトにした。18歳とは思えないプレーにファンも騒然。「これはエグいですわ」「守