「取り上げられている数字の半分も理解できない」パドレスのマニー・マチャド内野手が、球界で加速するデータ分析の流れに率直な思いを口にした。チームが低迷する中で飛び出した発言は、米国でも大きな注目を集めている。米紙ニューヨーク・ポストは「マチャド、パドレスの酷いシーズンの最中にデータ分析を徹底的に攻撃『スタッツが出回りすぎている』」との見出しで報じた。その中でマチャドは、現代野球の変化について言及