中国の習近平国家主席はきょう、7年ぶりに北朝鮮を国賓訪問します。首脳会談を通じて、両国の結束を改めて確認する方針です。習主席の訪朝は2019年6月以来、7年ぶりで、国家主席に就任してから2回目となります。中国と北朝鮮をめぐっては去年9月、金正恩総書記が北京を訪問したほか、今年1月から4月の両国の貿易総額は去年より2割以上増えるなど経済的な結びつきが強まっています。一方、北朝鮮は、ロシアによるウクライナ侵攻以降