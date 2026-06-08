アイドルグループ・乃木坂46の通算42枚目シングル「是非に及ばず」（7月22日発売）の選抜メンバー18人が、7日深夜放送のテレビ東京系『乃木坂工事中』で発表された。今シングルでは、6期生から4人が選抜入りとなった。【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空今回のセンターは、初の表題曲センターとなる一ノ瀬美空。3期生・岩本蓮加が5作ぶりに選抜に復帰した。6期生からは大越ひなの・森平麗