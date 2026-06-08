◆米大リーグドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが５点を追う６回に一発攻勢で一挙４得点を返し、１点差に迫った。６回は先頭タッカーが四球を選び、１死二、三塁の好機を作ると、ラッシングが外角低め直球を完璧に捉え、右中間スタンドに放り込む３ラン。すると、ウォードにもメジャー２号となる右翼ソロが飛び出した。豪快な連続アーチに本拠地は熱狂の渦に包ま