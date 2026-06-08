体が連動し、かつ開いていないかをチェックする 動作の確認:8の字ドリル クラブを地面から離さずに8の字を描く。体とクラブが連動していればできるが連動していなかったり、体が開いていると クラブは地面から離れてしまう 足でタイミングをとって打てるようになったら、正しい動きでスイ