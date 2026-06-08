ほぼ水着＆ランジェリーだけで構成、グラビア色を強調！ 元NGT48・川越紗彩1st写真集オールアザーデジタル版『なんとかなるかも』2026年6月15日（月）発売！ 1st写真集超えの肌見せ！川越紗彩のデジタル写真集が発売決定！ 株式会社KADOKAWAは、元NGT48のメンバー・川越紗彩のデジタル写真集『なんとかなるかも』を、2026年6月15日（月）より各電子ストアにて発売する。 川越紗彩1st写真