理想は王貞治の一本足打法！氣の充実した不動のアドレスとは ヘソとボールを氣で結ぶ、氣の充実した不動のアドレス ゴルフは止まったボールを打つために、「静のスポーツ」と呼ぶ人がいます。しかし私は、ゴルフスウィングは一瞬たりとも止まってはならない、と考えています。なぜなら氣は臍下丹田に鎮め