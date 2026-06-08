事業の「川上」からソリューションを提供 当社は2025年に40周年を迎えた「デザイン・コンサルティングファーム」です。創業以来、経営理念として「創造力で世界の人々を豊かにする」を掲げています。世界3大ファッションコングロマリットの主要ラグジュアリーブランドをはじめ、外資系グローバル企業のオフィス、ホテル、百貨店全館のコンセプトや空間デザインを手掛けてきた実績を持ち日本に