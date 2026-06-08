朝のドル円は１６０．３０円台、先週末高値付近での推移＝東京為替 先週末は米雇用統計の力強い結果を受けて、ドル高が強まった。高値圏で引けると週明けも先週末高値（１６０．３４円）付近とドル高圏推移が続いている。 USDJPY160.33