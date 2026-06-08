9日0:00米NY連銀インフレ期待（5月） 中国習近平国家主席、北朝鮮訪問（9日まで） アップル年次開発者会議「WWDC 2026」（カリフォルニア州、12日まで） ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～11日） FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日） ※予定は変更することがあります