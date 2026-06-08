米株価指数先物下落、イランがイスラエルに攻撃 東京時間07:11現在 ダウ平均先物JUN 26月限50727.00（-209.00-0.41%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7364.75（-35.75-0.48%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28867.25（-159.25-0.55%）