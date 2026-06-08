今回は、両親がモラハラ夫に反撃してくれたエピソードを紹介します。「息子の世話は俺がするから」と言っていたのに…「夫と1歳になったばかりの息子と暮らしていますが、夫が息子に無関心なのが引っかかります。夫が育児をすることはほとんどなく、ごくまれに息子の相手をしてくれても、ものすごく面倒くさそうなんです。そんなあるとき私の誕生日になり、夫が珍しく『息子の世話は俺がするから、ゆっくり食事していいよ』と言っ