『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）は、政治の世界で生きてきた女性・星野茉莉（黒木華）と市井で生きてきた女性・月岡あかり（野呂佳代）がタッグを組んで東京都知事選に挑む選挙エンターテイメントだ。 参考：『銀河の一票』は「今ここ」の現実を映す過去と向き合った“あかり”野呂佳代の出馬会見 現実の我々の生活には政治が深く関わっているのだから、政治に関わるフィクションがたくさんあっても不思議