サッカー選手の吉田麻也（37）が6月5日、Instagramを更新。自身の近影を公開した。 【画像】「マジでバケモン」なでしこ長谷川唯が見せた華麗な“スーパープレイ”にファン大興奮「ホント芸術的」「Uターンならぬ、唯ターン」 「メゾン創立30周年の節目にパルミジャーニ・フルリエ・ジャパン、ブランドパートナーに就任いたしました」と公開されたのは、シャツに腕時