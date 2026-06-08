スペイン1部レアル・ソシエダが、6月4日、公式Instagramを更新。サッカー日本代表の久保建英（25）が25歳の誕生日を迎えたことを祝福し、貴重な幼少期時代の写真を公開した。 【画像】「必死にもがきながら…」人気俳優の双子の弟、イケメンプロサッカー選手が再起誓う「また違った毎日を過ごされているかと」「無理はしないでください」 投稿されたのは、幼い頃の久保が颯爽とドリブルする姿に「おめでとう