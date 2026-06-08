開催：2026.6.8 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 4 - 12 [ブリュワーズ] MLBの試合が8日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとブリュワーズが対戦した。 ロッキーズの先発投手はカイル・フリーランド、対するブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハンで試合は開始した。 1回裏、2番 エセキエル・トーバー 2