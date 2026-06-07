「ビームス プラス（BEAMS PLUS）」が、ニューヨーク発の老舗アイウェアブランド「モスコット（MOSCOT）」への別注モデル「LEMTOSH+」を発売する。6月13日からビームス プラス 丸の内、大阪で取り扱う。【画像をもっと見る】同モデルは、モスコットの名作「LEMTOSH」をベースに製作し、誰がかけてもクラシックに見えるデザイン性を追求。フロントリムを太くし、ブリッジ幅を狭めることで、輪郭を際立たせる理想のバランスを目