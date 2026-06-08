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― ダウは695ドル安と反落、米雇用統計が市場予想を上回る伸びで利上げ観測強まる ― ＮＹダウ 50866.78 ( -695.15 ) Ｓ＆Ｐ500 7383.74 ( -200.57 ) ＮＡＳＤＡＱ 25709.43 ( -1121.53 ) 米10年債利回り4.530 ( +0.052 ) ＮＹ(WTI)原油 90.54 ( -2.50 ) ＮＹ金 4365.3 ( -139.7 ) ＶＩＸ指数21.51 ( +6.11 ) シカゴ日経225先物 (円建て)64025 ( -2645 ) シ