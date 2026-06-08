7月5日（日）スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』。これまで、主人公・七瀬悠役の山田涼介、ヒロイン・石見崎唯役の白石聖、発生生物学者・仙波佳代子役の鈴木保奈美、悠の義父・七瀬京一役の佐々木蔵之介、そのほか12名の出演を解禁してきたが、本日、最後の主要キャストである、主人公の義理の妹・七瀬紫陽役の堀田真由の出演を情報解禁！