女子イタリア代表の連勝記録が39でストップした。 2024年のパリオリンピック、2025年の世界選手権、2024年と2025年のネーションズリーグ（VNL）ですべて優勝しているイタリア。2024年6月1日のVNL2024予選ラウンドでブラジル代表に敗れて以来、39連勝という驚異的な記録を樹立。2年以上負け知らずというチームだった。 そのイタリアはVNL2026の予選ラウンドでブラジルと対戦。いきなり2セット連続で落