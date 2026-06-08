ドジャースの大谷翔平＝7日（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのドジャースは7日、ピッツバーグで9日から臨むパイレーツとの3連戦の先発投手を発表し、大谷翔平が10日午後6時40分（日本時間11日午前7時40分）開始の第2戦に先発することが決まった。中6日での登板で7勝目を目指す。大谷は規定投球回には達していないものの、10試合に登板して6勝2敗、防御率0.74の好成績を残している。