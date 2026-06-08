ロッキーズ・菅野＝2日、アナハイム（ゲッティ＝共同）米大リーグ、ロッキーズの菅野智之の次回登板が、9日午後6時40分（日本時間10日午前9時40分）開始の本拠地でのカブス戦に決まった。球団が7日に発表した。中6日での先発となる。今季は12試合投げて5勝4敗、防御率3.98。（共同）