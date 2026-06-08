声優アイドル「ピュアリーモンスター」（ピュアモン）が2年ぶりの最新シングル「しゅがぴゅあ」をリリースし、メンバーの百瀬安由未（ももせ・あゆみ）がスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。​甘く弾ける電波ソングの行間に隠された、優しい「自己肯定」のメッセージを、加入半年の新メンバーならではの深いまなざしで手繰り寄せていた。（「推し面」取材班）​すべての始まりは、数カ月前の、とあるライ