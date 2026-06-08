7日（日）に梅雨入りした関東や、先週末に梅雨入りした近畿は9日（火）の朝まで雨になります。10日（水）からは日本海側を中心に晴れますが、本州の南に停滞する梅雨前線に近い太平洋側は雲が多くなりそうです。関東は週末に雨の予報になっていますが、この時期は梅雨前線の位置や活動によって、雨が降ったり、晴れ間がでたりと、一日の中でも天気が変わりやすくなります。しばらくは、曇りの予報でも雨が降ったり、雨の予報でも晴