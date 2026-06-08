お笑い芸人のなだぎ武（53）が6日、自身のXを更新。SNSでなだぎに似ていると話題となったタイの人気俳優・Force（フォース＝・ジラチャポン・シーサング／29）の1枚の写真のモノマネが、海を越えてまさかの本人にまで届く事態に。国内外のファンの間で大きな反響を呼んでいる。【写真あり】安っぽい『ジョジョ』コスプレリーゼント髪のなだぎ武■事の始まりは「なだぎっぽい」というタレコミ事の発端は、なだぎの元に届いた