クリスマスデイが頂点に海外競馬のG1・英国ダービーが6日（日本時間7日）、エプソム芝2410メートルで行われ、1番人気だったベンヴェヌートチェッリーニ（牡3、A.オブライエン）は10位入線。レース後、スタートが公正ではなかったとして出走取り消しとなる異例の事態となり、海外ファンから様々な声が上がった。直線で力強く抜け出したクリスマスデイ（牡3、A.オブライエン）とは対照的に、同厩舎のベンヴェヌートチェッリーニ