今回紹介するのは、暑い夏にもさっぱり飲める【スターバックス】の「期間限定ドリンク」です。フルーツと炭酸を組み合わせたドリンクは見た目も爽やか。自分好みのアレンジも楽しめます。マニアおすすめのカスタマイズも紹介するので、ぜひ試してみて。 今年も登場！ さっぱりドリンク 公式サイトで季節のおすすめとして紹介されているのは、フルーツとソーダをあわせた「チラックスソー