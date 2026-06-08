髪色が変わるだけでその人のイメージは一変するもの。今回は、作品の“役”やイメチェンで金髪になったことを報告した人気俳優やモデルなどの女性有名人たちを紹介していく。ビフォーアフターでその変ぼうぶりを堪能してほしい！【写真】美女たちの印象激変な金髪ショットを一気見■鳴海唯NHK連続テレビ小説『なつぞら』でドラマデビューした女優の鳴海唯は、自身のInstagramで金髪になった激変ショットを公開。直近の投稿では