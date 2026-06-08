皆さんは会話をしていて、「あれ？ なんだか見下されているかも……」と感じたことはありませんか。本人に悪気はなくても、優劣をつけられているように感じると、モヤモヤしてしまうものです。今回は、筆者の友人R子が体験した、“上から目線”なママ友とのやり取りをご紹介します。 マウントママ友