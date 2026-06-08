結成１０周年（６月４日）を迎えた北海道を拠点に活動するボーイズユニット「ＮＯＲＤ（ノール）」が、７日までに取材に応じ、４人のメンバーが思いを語った。記念日の４日には新曲「プルプル」をリリース。８月８日には札幌市教育文化会館大ホールで１０周年記念ライブも予定されている。成長を続けてきた１０年。それでも瀧原光（２８）は「１０年なんてまだまだひよっこ。『ＴＥＡＭＮＡＣＳ』さんを始めとする先輩方の背