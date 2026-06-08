NHK「おかあさんといっしょ」の元「うたのおにいさん」で歌手の杉田あきひろ(61)が7日、自身のインスタグラムを更新し、歌手・タレントの田代まさし(69)との2ショットを公開した。 【写真】気付けば2人とも60代…再会した田代まさしと杉田あきひろ 「昨日はとっても嬉しい再会もありました！マーシーさん!!田代まさしさんです!!!」と紹介。「10年前に僕が長野ダルクにお世話になった直後、長野の代表のゴウさん